Vaccinazioni, aumentano le dosi somministrate all'hub del centro commerciale "Il Ducale

Procedono quasi a pieno regime le vaccinazioni anti-Covid nell'hub allestito al centro commerciale "Il Ducale" di Vigevano. Per oggi è prevista la somministrazione di quasi 800 dosi. L'obiettivo è quello di superare quota 1.100 a fine mese quando saranno attive tutte le 8 linee allestite. L'invito a coloro che devono ricevere il vaccino è quello di non presentarsi con eccessivo anticipo rispetto all'orario indicato come è accaduto in qualche circostanza.

Nelle immagini di José Lattari ecco la situazione nel pomeriggio di oggi.