Vigevano: auto fuori strada in corso Pavia, soccorso 90enne

È stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano il 90enne soccorso questa mattina (venerdì), in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 9, sulla Sp 206. La Fiat Punto sulla quale viaggiava, in direzione Sforzesca, è uscita di strada, finendo in un fosso.

Sul posto sono intervenuti per le operazioni di soccorso i sanitari del 118, con un'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, e i vigili del fuoco. Gli agenti della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi di legge, dovranno accertare la dinamica del sinistro.