Gambolò, agricoltore trovato morto nel canale sub-diramatore Pavia

Oggi (venerdì) non aveva fatto ritorno a casa per pranzo e la madre, preoccupata, ha dato l'allarme. I familiari si sono rivolti ai carabinieri e, immediatamente, sono scattate le ricerche dell’uomo: si tratta di un agricoltore di 62 anni, celibe, residente nel comune di Gambolò. Nel giro di poco tempo i militari dell’Arma hanno individuato la sua auto nelle campagne attorno alla frazione Garbana; il veicolo era aperto, con gli effetti personali ancora all’interno. L’agricoltore, purtroppo, è stato ritrovato ormai privo di vita non molto distante dal punto in cui aveva lasciato l’auto.

Il corpo, trascinato dalla corrente del canale sub-diramatore Pavia, si era fermato sulle griglie di protezione della centrale idroelettrica “Salto Brelle”, ed è stato recuperato nel primo pomeriggio da una squadra di vigili del fuoco di Vigevano; per consentire le operazioni, è stato necessario fermare momentaneamente l’impianto. Sull’accaduto, sono in corso gli accertamenti. Tra le ipotesi, un gesto volontario o un tragico incidente; sembrano comunque esclusi atti di violenza. Il magistrato non ha disposto l’autopsia. Sul posto sono arrivati il maggiore Paolo Banzatti, comandante della Compagnia di Vigevano, e il sindaco di Gambolò Antonio Costantino.