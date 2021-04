L'incidente si è verificato questa mattina (venerdì) sulla strada provinciale 206, a Vigevano. Qui una Fiat Punto è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un fosso. Ferito un anziano di 90 anni, che è stato portato in ospedale in codice giallo. Nel video di Jose Lattari, alcuni momenti dei soccorsi effettuati dal personale di 118, Croce Azzurra, vigili del fuoco e polizia locale.