Sono bastate poche ore agli agenti della polizia locale di Vigevano per individuare l'uomo che venerdì sera ha vandalizzato alcune fioriere posizionate nel dehor di un bar di piazza Ducale. A segnalare pubblicamente l’accaduto sono stati gli stessi responsabili del locale, che hanno postato su Facebook le immagini dei danneggiamenti. Contemporaneamente, è scattata una denuncia alle autorità. Le indagini del personale del Comando di via San Giacomo hanno consentito già nella mattinata di oggi (sabato) di individuare il responsabile, che ha poi ammesso le proprie responsabilità di fronte agli agenti.

L’uomo – un 46enne conosciuto dalle forze dell’ordine – era stato sanzionato ieri pomeriggio (venerdì) per violazioni delle normative anti-Covid, perché non indossava la mascherina. Forse innervosito per l’accaduto, poco dopo le 23 ha deciso di accanirsi contro le fioriere del bar. La scena, però, è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza comunale. Di fronte agli agenti, ha tentato di giustificare il suo comportamento irrazionale raccontando di aver agito per ripicca. L’uomo, sempre nella serata di ieri, aveva spostato anche altri arredi esterni di un altro locale del centro storico, in via Cesare Battisti. Nei confronti del 46enne è scattata una denuncia per danneggiamento.