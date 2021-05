Palestro, azzannato alla gola dal pitbull dell’amico: grave 46enne

Si trova ricoverato all’ospedale di Vercelli con ferite alla gola e a un orecchio l’uomo, di 46 anni, aggredito ieri sera (sabato) da un pitbull. L’episodio è avvenuto poco prima delle 20 all'interno di un'abitazione di Palestro. Il 46enne, residente anche lui in paese, sarebbe stato invitato a cena dall'amico. Tra i due, però, a un certo punto sarebbe scoppiata una lite. A quel punto il cane del padrone di casa si è scagliato contro l'ospite: dopo una rincorsa lo ha buttato a terra, azzannandolo poi alla gola. L’uomo è stato trasportato in codice rosso da un’ambulanza della Croce Rossa di Mortara; nella caduta ha riportato anche una lussazione a una spalla. Ora si trova all'interno del reparto di Otorino dell'ospedale di Vercelli, dopo essere stato sottoposto a un intervento d'urgenza all'orecchio; la prognosi rimane riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Vigevano per ricostruire l’accaduto sono ancora in corso. Tra i vari aspetti da chiarire, i motivi all’origine del litigio. E se il cane sia stato, o meno, aizzato dal padrone contro l’uomo, e utilizzato quindi come arma impropria. Nel frattempo, l'animale – un esemplare maschio di circa 5 anni, risultato sprovvisto di microchip e di libretto delle vaccinazioni – è stato preso in custodia dal servizio veterinario, che lo terrà in osservazione per un periodo minimo di dieci giorni, come previsto dalle normative. Nei confronti del proprietario del cane è scattata una segnalazione all'autorità giudiziaria per lesioni gravissime.