Vigevano: intervento dei vigili del fuoco in un appartamento di via San Giacomo

A dare l’allarme sono stati i vicini, che avevano notato fuoriuscire del fumo dall’appartamento. Il principio d’incendio sarebbe stato causato da un guasto del frigorifero. All’interno dell’alloggio, al secondo piano della palazzina di via San Giacomo, sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi (domenica) i vigili del fuoco di Vigevano. Sono entrati passando dal balcone, mediante l’utilizzo di una "scala italiana". L’intervento di messa in sicurezza è durato qualche ora; i danni, da una prima stima, sono ingenti. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’appartamento insieme al vicesindaco Antonello Galiani, il quale ha accertato che i proprietari trovassero una sistemazione, in attesa che l’appartamento sia di nuovo agibile. Sono stati verificati anche gli appartamenti adiacenti, che al momento non risultano aver riportato danni.