Covid, in Lombardia 637 nuovi positivi e 28 decessi

Sono 637 i nuovi positivi rilevati in Lombardia, dove nell'ultimo giorno sono stati processati 15287 tamponi, di cui 11385 molecolari e 3902 antigenici. Il tasso di positività è stabile al 4,1%, ieri era al 4,2%. In provincia di Pavia sono 7 i nuovi casi accertati. Scendono ancora i numeri dei ricoverati: sono 537 (-7) i pazienti in terapia intensiva, e 3215 (-75) quelli negli altri reparti. I decessi per Covid in Regione sono stati 28 nell'ultimo giorno, 32973 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 306 di cui 104 a Milano città

Bergamo: 42

Brescia: 64

Como: 8

Cremona: 8

Lecco: 10

Lodi: 0

Mantova: 26

Monza e Brianza: 76

Pavia: 7

Sondrio: 3

Varese: 67