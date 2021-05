Palestro, bimbo di 3 anni investito da motorino: trasportato con l'elisoccorso

Il sinistro si è verificato intorno alle 14,50 di oggi (lunedì) in via Roma, a Palestro. Qui un bambino di 3 anni è stato investito mentre era a piedi da un motociclo. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, un'automedica del 118 e la polizia locale di Palestro, che sta effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il piccolo avrebbe picchiato la testa contro la parte carenata del motorino, un Gilera, ed è poi stato sbalzato a terra.

L'uomo in sella allo scooter, residente a Rosasco, si è subito fermato a prestare soccorso, allertando il 118, e assistendo il piccolo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza insieme alla madre del bambino. Il piccolo è stato stabilizzato sul posto; gli agenti della polizia locale hanno poi scortato l'ambulanza fino alla zona retrostante il cimitero, dove è atterrato l'elisoccorso arrivato da Milano. Il bambino è stato portato in codice giallo all'ospedale di Novara. La prognosi rimane riservata; resterà in osservazione per le prossime 48 ore.