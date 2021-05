Vigevano, animali maltrattati in un ex maneggio: 53enne denunciata

Sei cani, una quindicina tra pecore, agnelli e capre. E ancora cocorite, galline, calopsitte e colombi orientali. Gli animali sono stati sequestrati nel pomeriggio del 1° maggio in seguito a un controllo effettuato dal personale dell’Arma dei carabinieri insieme ai volontari della Guardia Ambientale d’Italia.

Dalle verifiche, scattate in seguito a una segnalazione, è emerso che le condizioni in cui venivano tenuti gli animali, all’interno di un ex maneggio alla periferia della città, erano fuori legge. Gli esemplari sono stati affidati a un’organizzazione di volontariato della zona. La proprietaria degli animali, una donna di 53 anni residente a Vigevano, dovrà difendersi dalle accuse di maltrattamento di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la propria natura e produttiva di gravi sofferenze.