Covid-19, in Italia il tasso di positività (2,9%) è il più basso da gennaio

Sono 1.354, a fronte di 39.365 tamponi effettuati (18.497 molecolari e 20.868 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3,4%. I decessi sono stati 41 per un totale di 33.014 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.407 più di ieri mentre in ospedale i degenti ordinari sono 3.263 (+48) e quelli in terapia intensiva 525 (-10). La provincia di Milano è quella con il maggior numero di casi (+353), seguita da quella di Varese (+298) e da quella di Como (+198). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 65.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 9.116 con 305 decessi ed il tasso di positività al 2,9% il più basso in assoluto da gennaio. Guariti e dimessi sono 18.477 più di ieri mentre in ospedale restano 18.176 degenti ordinari (-219) e 2.423 degenti in terapia intensiva (-67).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 14.782.162 cittadini pari al 24,79% della popolazione e la seconda dose 6.379.737 cittadini, il 10,70% della popolazione. Le vaccinazioni monodose sono state 96.466 (lo 0,16% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 1.019.060.