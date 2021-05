Vigevano, scontro in via Ristori: un ferito lieve

Un uomo di 62 anni è rimasto ferito in modo non grave in un incidente avvenuto oggi pomeriggio poco prima delle 17 in via Ristori. Soccorso, è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano.

L’esatta dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano intervenuti sul posto con i vigili del fuoco.