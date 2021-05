Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 3%

Sono 1.557, a fronte di 50.251 tamponi effettuati (32.403 molecolari e 17.848 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3%. I decessi sono stati 32 per un totale di 30.046 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono invece 2.420 più di ieri. Negli ospedali i degenti ordinari sono 3.188 (-75) e quelli in terapia intensiva sono 519 (-6). La provincia di Milano è quella con il maggior numero di casi (+369), seguita da quella di Varese (+227) e da quella di Brescia (+221). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 106.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 10.585 con un tasso al 3,2%. I decessi sono stati 267 (erano 305 ieri) mentre guariti e dimessi sono 17.072 nelle ultime 24 ore. Calano i ricoveri: quelli ordinari sono 17.520 (-656) mentre quelli in terapia intensiva sono 2.368 (-55).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 15.191.302 cittadini (il 25,47% della popolazione) e la seconda dose 6.580.520 persone (l'11,03% della popolazione). I vaccini monodose somministrati sono stati 112.373 (allo 0,19% della popolazione). I vaccinati in Lombardia sono 1.041.541.