Alla guida ubriaco, urta tre veicoli parcheggiati e fugge

Si era messo al volante di una Mercedes Classe A ubriaco. L’uomo – un 27enne con precedenti residente a Garlasco – è fuggito dopo aver urtato tre veicoli parcheggiati in via Marconi, all’altezza con via Piave, a Gropello Cairoli.

L’episodio, avvenuto ieri (mercoledì), è stato segnalato ai carabinieri, che sono riusciti in breve tempo a rintracciare il fuggitivo e a fermarlo. Sottoposto ad alcoltest, gli è stato riscontrato un tasso di alcol di 1,85 grammi/litro. Nei suoi confronti, oltre al ritiro della patente di guida, è scattata una denuncia a piede libero.