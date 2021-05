Covid-19, in Lombardia tasso di positività al 3,4%

Sono 1.759, a fronte di 51.195 tamponi effettuati (31.892 molecolari e 19.3030 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3,4%. I decessi sono stati 25 per un totale di 33.106 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.680 più di ieri mentre cala la pressione sugli ospedali: i ricoveri ordinari sono 2.968 (-104) e quelli in terapia intensiva 491 (-22). La provincia di Milano è quella con il maggior incremento di casi (+582), seguita da quella di Brescia (+224) e da quella di Varese (+176). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 66.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 10.554 con 207 decessi e il tasso di positività che scende al 3,2%. Guariti e dimessi sono 15.580 più di ieri mentre negli ospedali i degenti ordinari sono 16.331 (-536) e quelli in terapia intensiva sono 2.253 (-55).

Attualmente hanno ricevuto la prima dose di vaccino 15.861.651 persone (il 26,59% della popolazione) e la seconda 6.945.793 persone (l'11,65% della popolazione). I vaccini monodose somministrati sono stati 134.407 allo 0,23% della popolazione. In Lombardia i vaccinati sono 1.076.590 persone.