Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 3%

Sono 10.176 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 338.436 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 3%. I decessi sono stati 224 (ieri erano stati 207) mentre calano i ricoveri. Quelli ordinari sono 15.799 (-532) e quelli in terapia intensiva 2.211 (-42).

In Lombardia i nuovi positivi sono 1.584 a fronte di 52.497 tamponi effettuati: il tasso di positività è al 3%. I decessi sono 43 per un totale di 33.149 dall’inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 3.093 più di ieri mentre negli ospedali restano 2.850 degenti ordinari (-118) e 490 in terapia intensiva (-1). La provincia di Milano è quella con il maggiore incremento di casi (+424) seguita da quelle di Brescia e Varese (+169). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 90.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 16.193.690 persone (il 27,15% della popolazione) mentre la seconda è stata somministrata a 7.155.712 persone (il 12% della popolazione) di cui con vaccino monodose 153.840 persone (lo, 26% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 1.097.480.