Pavia, un video per incoraggiare i cittadini a non dimenticarsi dei commercianti e dei piccoli artigiani penalizzati dalla pandemia

Un video per incoraggiare i cittadini a non dimenticarsi dei commercianti e dei piccoli artigiani, tanto penalizzati da oltre un anno di Pandemia, tra chiusure e aiuti che in un primo momento tardavano ad arrivare. Il lavoro è stato fatto dal regista e videomaker Marco Rognoni, conosciuto e apprezzato nel pavese, e che vanta collaborazioni con network nazionali.

La location scelta per le riprese è una cartolibreria storica d Pavia, proprio come simbolo dei locali che segnano l'identità della città. La presentazione è avvenuta mercoledì 5 maggio in Comune a Pavia, anche se il video era già pronto da mesi. Si è deciso di aspettare la riapertura delle attività per poterlo mostrare al pubblico.