Addio al professor Angelo Giarda, fu anche il legale di Alberto Stasi

Il Covid si è portato via Angelo Giarda, professore emerito di diritto processuale penale all’Università Cattolica di Milano ed avvocato di fama. Avrebbe compiuto 81 ani il prossimo 1° giugno. Nella sua lunga carriera professionale era stato il legale tra gli altri di Alberto Stasi, poi condannato in via definitiva per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggia, avvenuto a Garlasco; dell’allora presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzezzi e di Saipem.

Laureato a pieni voti a Pavia nel 1963, ha insegnato a Pavia, Sassasi, Trieste e a Castellanza. Era in pensione dal 2012.