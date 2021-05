Le Elachem cade a Crema (76-69) e chiude al quarto posto

La Elachem Vigevano cade nel recupero di Crema (76-69) e chiude la seconda fase al quarto posto della classifica. I ducali giocano una partita di rincorsa e non trovano mai lo spunto per far girare l’inerzia della sfida.

C’è grande equilibrio in apertura di partita (6-6 al 5’) con le squadre mai staccate da più di un possesso. E’ Montanari a siglare il 16-13 con 2’33’ sul cronometro; Vigevano accorcia con due liberi di Rossi che poi, pescato da Mazzucchelli, sigilla il 20-19 del 10’.

Nel finale di secondo periodo però è Crema ad alzare la voce con un parziale di 11-0 aperto da una tripla di Leardini e chiuso da un missile dall’arco di Montanari a 8” dalla sirena, fissa il 44-35 del riposo lungo.

La Elachem che torna in campo per il terzo periodo non riesce a mordere come al solito e sono ancora i padroni di casa a controllare il match. Leardini ciuffa da 3 punti (54-42 con 6’22” da giocare) e Piazza brucia il time-out. La risposta però non arriva e, anzi, è Crema ad allungare: due liberi di Drocker dicono 61-46 con 2’24” sul tabellone. I ducali però non mollano la presa e costruiscono l’ultimo tiro che Borsato piazza dalla linea più lontana per il 63-54 del 30’. La partita non ha ancora un padrone.

Nonostante tutto però il distacco tra le due squadre non si riduce: quando Tassone infila il 74-64 mancano solo 2’26” alla doccia. Rossi ne mette solo uno dalla lunetta e a 1’25” dalla fine ci sarebbe ancora spazio per l’impresa (74-66). Drocker però colpisce dall’area e rende inutile l’ultima tripla di Passerini.

Pallacanestro Crema: Drocker 12, Bonvini, Pederzini 13, Leardini 26, Dosen, Montanari 14, Trentin 6, Del Sorbo 5; n.e. Alexander, Mercado, Venturoli e Sacchelli. All. Eliantonio.

Elachem Vigevano: Mazzucchelli 3, Passerini 3, Rossi 10, Tassone 10, Giorgi 11, Cucchiaro, Borsato 12, Bevilacqua 8, Bugatti 12, Rosa. All. Piazza.

Parziali: 20-19; 44-35; 63-54.

Tiri liberi: Crema 17/20, Vigevano 22/26.