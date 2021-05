Covid-19, in Lombardia 1.326 nuovi contagiati

Sono 8.292 a fronte di 226.006 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3,6%. I decessi sono stati 139 (erano stati 244 ieri) mentre guariti e dimessi sono 14.416 più di ieri. In ospedale i ricoveri ordinari sono 15.420 (-379) mentre quelli in terapia intensiva 2.192 (-19).

In Lombardia i nuovi positivi sono 1.326 con un tasso di positività al 3,3%. I decessi, 43, sono 10 meno di ieri, mentre in ospedale restano 2.726 degenti ordinari (-124) e 492 pazienti in terapia intensiva (-24). Quella di Milano è la provincia che fa segnare il maggiore incremento di casi (+385) seguita da quella di Brescia (+216) e da quella di Bergamo (+157). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 64.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 16.492.668 persone (il 27,65% della popolazione), mentre la seconda dose è stata somministrata a 7.336.412 persone (il 12,30% della popolazione) di cui 166.044 monodosi (lo 0,28%). In Lombardia i vaccinati sono 1.114.369.