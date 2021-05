Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 3,5%

Sono 5.080, a fonte di 130 mila tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività al 3,9%. I decessi sono stati 198 (erano stati 139 ieri) per un totale di 123.031 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 15.063. I degenti ordinari sono 15.427 (+7) e quelli in terapia intensiva 2.158 (-34).

In Lombardia i nuovi contagiati sono 583 a fronte di 16.223 tamponi effettuati (12.836 molecolari e 3.387 antigenici) con il tasso di positività al 3,5%. I decessi sono stati 23 per un totale di 33.205 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 4.583 nelle ultime 24 ore mentre si allenta ancora la pressione sugli ospedali: i ricoveri ordinari sono 2.668 (-58) e quelli in terapia intensiva 479 (-13). La provincia di Milano fa registrare il maggiore incremento di casi (+212)m seguita da quella di Bergamo (+80) e da quella di Brescia (+69). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 20.

All'aggiornamento di questa mattina a ricevere la prima dose di vaccino sono state 16.652.138 persone (il 27,92% della popolazione) e la seconda 7.401.862 (il 12.41%) di cui 170.928 (lo 0,29%) con vaccino monodose. I vaccinati in Lombardia sono 1.118.992.