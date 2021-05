Vigevano, presentata oggi la nuova associazione Aldo Pollini

L'associazione Aldo Pollini è stata presentata ufficialmente questa mattina (lunedì) in sala consiliare, alla presenza del sindaco Andrea Ceffa e dell'assessore Andrea Sala. L'iniziativa è stata promossa dalla famiglia dell'imprenditore Aldo Pollini – protagonista della vita pubblica e delle attività associative e solidali della città, deceduto lo scorso marzo per Covid – con l'obiettivo di «raccogliere la sua eredità spirituale e trasformarla in un progetto concreto che possa dare continuità alle sue idee e al suo pensiero». I giovani, lo sport, la disabilità e l'inclusività, saranno i principali campi di azione dell'associazione. Nel video, le dichiarazioni del primo cittadino Andrea Ceffa.