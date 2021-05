Covid-19, in Italia tasso di positività al 2,4%: è il più basso da gennaio

Sono 288, a fronte di 33.979 tamponi effettuati (14.365 molecolari e 19.365 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 2,3%. I decessi sono stati 30 per un totale di 33.235 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.723 mentre calano ancora i ricoveri: i degenti ordinari sono 2.556 (-112), quelli in terapia intensiva 454 (-25). Con i suoi nuovi 256 casi la provincia di Milano è quella con il maggiore incremento di casi, seguita da quella di Brescia 8+102) e da quella di Como (+66). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 59.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 6.946 con 251 decessi ed il tasso di positività al 2,4%, il più basso dall'inizio dell'anno. Guariti e dimessi sono 16.503 mentre in ospedale restano 14.937 persone (-490) nei reparti ordinari e 2.056 (-102) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 17.037.194 persone (il 28,57% della popolazione) e la seconda dose 7.631.025 persone (il 12,79% della popolazione) di cui 181.867 con vaccino monodose (lo 0,30% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 1.155.444.