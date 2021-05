Garlasco, calci e spintoni ai carabinieri: arrestato

Quando ha visto i carabinieri di Garlasco, arrivati in piazza Repubblica a seguito di una segnalazione, ha inveito nei loro confronti, prendendoli a calci e spintoni. E' accaduto ieri sera. C.G. 38 anni, pregiudicato residente nel centro lomellino, è stato arrestato per minaccia, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'uomo, in stato di ebbrezza, nel corso della colluttazione scaturita per bloccarlo e nella quale è stato coinvolto anche un militare libero dal servizio, ha morsicato un dito ad un carabiniere e ha procurato delle leggere lesioni a due colleghi. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza questa mattina è stato processato per direttissima: il giudice monocratico, che ha convalidato l'arresto, ha rinviato il procedimento al 28 maggio. Nel frattempo l'imputato sarà sottoposto all'obbligo di firma.