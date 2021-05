Vigevano, sgomberato l'immobile confiscato

Le forze dell'ordine hanno proceduto questa mattina allo sgombero di un immobile di via Cordone, nella zona di via Vallere, a conclusione del procedimento che ha portato alla confisca della struttura. L'operazione, alla quale hanno partecipato polizia di Stato, carabinieri e polizia locale, è stata pianificata dal tavolo tecnico che si è svolto in questura e che ha coinvolto anche la Prefettura e l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati.

L'operazione, avvenuta intorno alle 7, si è svolta senza inconvenienti.