Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 2,3%

Sono 1.198, a fronte di 50.658 nuovi tamponi effettuati (31.957 molecolari e 18.701 antigenici), i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 2,3%. I decessi sono stati 36 mentre guariti e dimessi sono oggi 2.027. Calano ancora i ricoveri: i degenti ordinari sono 2.441 (-115) e quelli in terapia intensiva 448 (-6). La provincia di Milano con i suoi 362 casi è quella che registra l'incremento maggiore, seguita da quella di Varese (+163) e da quella di Brescia (+136). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 63.

In tutta Italia, dove da lunedì sarà possibile prenotare in vaccino anche per gli over 40, i nuovi positivi sono 7.852 con 262 decessi ed il tasso di positività al 2,6%. Guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 19.023 mentre continua il calo dei degenti: quelli ordinari sono 14.280 (-490) e quelli in terapia intensiva 1.992 (-64).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 17.305.159 persone (il 29,02% della popolazione) e la seconda dose 7.786.877 persone (il 13,06% della popolazione) di cui 192.503 con unica dose (lo 0,32% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 1.187.568.