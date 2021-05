Olevano, false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza: denunciata

Aveva dichiarato di non possedere patrimonio immobiliare per poter avere accesso al reddito di cittadinanza. Ma le indagini dei carabinieri di Zeme, svolte con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pavia, hanno appurato che l'attestazione non corrispondeva al vero. Così la donna, una trentaseienne di nazionalità rumena, residente ad Olevano, è stata denunciata per la violazione sulla specifica normativa.

La falsa attestazione le aveva permesso di incassare 4 mila euro corrispondenti alle mensilità da gennaio ad agosto dello scorso anno.