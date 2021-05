Vigevano, resistenza ai carabinieri: due arresti e una denuncia

Due persone, un italiano di 56 anni ed un algerino di 42 anni, entrambi senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Una terza persona, un italiano di 47 annin, è stata invece denunciata per minacce. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio in via Buozzi dove era stata segnalata una lite: arrivati sul posto i militari sono stati offesi e minacciati dal quarantasettenne e, quando costui stava per essere condotto in caserma per accertamenti, aggrediti dagli altri due. Il cinquantaseienne è stato trovato in possesso di un coltello con una lama lunga 11 centimetri che è stato sequestrato e gli è costata una denuncia per il porto abusivo.

I due arrestati saranno processati oggi per direttissima.