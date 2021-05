Vigevano, malore al volante: finisce contro una cancellata

Ha accusato un malore mentre, al volante della sua auto, stava percorrendo via della Gioia. L'utilitaria è finita contro una cancellata. Paura oggi pomeriggio poco prima delle 16 per una donna di 56 anni. Soccorsa, è stata trasportata al Pronto soccorso della clinica Beato Matteo in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto, con il personale del 118, sono intervenuti Croce Azzurra e vigili del fuoco.

Nelle immagini di José Lattari i soccorsi.