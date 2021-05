Covid-19: in Italia contagi sotto quota 10 mila per il quinto giorno consecutivo

Per il quinto giorno consecutivo i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Italia restano sotto quota 10 mila. Nelle ultime 24 ore sono 8.085 con 201 decessi (erano stati 262 ieri) e il tasso di positività al 2,8%. Guariti e dimessi sono 14.295 mentre si consolida il trend in calo dei ricoveri: quelli ordinari sono 13.608 (-672) e quelli in terapia intensiva 1.893 (-99).

In Lombardia i nuovi contagi sono 1.396 a fronte di 49.484 tamponi effettuati (31.464 molecolari e 17.838 antigenici) con un tasso di positività che arriva al 2,8%. I decessi sono stati 13 mentre guariti e dimessi sono 1.710. In ospedale restano 2.351 degenti ordinari (-90) e 417 degenti in terapia intensiva (-31). Milano resta la provincia con il maggiore incremento di casi (+431), seguita da quella di Brescia (+161) e da quella di Monza e Brianza (+129). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 66.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 17.641.205 persone (il 29,58% della popolazione) e la seconda 7.965.525 persone (il 13,36% della popolazione) delle quali 200.575 (0,34%) con vaccino monodose.