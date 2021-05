Croce Rossa, onorificenze per Piacentini e Vicini

Prestigiose onorificenze sono state conferite al presidente del Comitato della Croce Rossa di Pavia, Alberto Piacentini e al responsabile delle emergenze Cri in Lombardia, il lomellino Gian Luca Vicini. Il primo è stato nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica Italiana; il secondo Ufficiale al Merito della Repubblica.

Si tratta di due prestigiosi riconoscimenti che premiamo l’impegno costante di entrambi i vertici della Cri di Pavia nel campo del soccorso e delle emergenze. In particolare nel periodo più difficile degli ultimi decenni, ovvero quello legato alla pandemia Covid-19.

Alberto Piacentini è al vertice del Comitato pavese dal 2016 dopo aver ricoperto negli anni precedenti importanti incarichi regionali e provinciali in ambito manageriale e di gestione dei comitati. Per l’impegno costante sul campo, Gian Luca Vicini è stato nominato nel 2020 Responsabile Regionale delle Attività di Emergenza della Cri, mentre nell’anno precedente era diventato responsabile della sala operativa regionale. Dal 1996 ad oggi ha partecipato ad attività di emergenza a livello nazionale, come i terremoti nel centro Italia), in alcuni casi coordinandole.

«Questo riconoscimento – commenta Piacentini – lo voglio condividere con tutto il Comitato e con i volontari perché è grazie a loro che in questi anni siamo riusciti a creare una squadra dinamica che, specialmente in questo ultimo anno, non ha mai mollato ed è sempre stata in prima linea nella lotta al Covid».

«Nel nostro settore il gruppo è davvero tutto – sottolinea invece Vicini- Ringrazio il presidente per la fiducia che mi ha sempre accordato in questi anni e tutti i collaboratori che mi hanno affiancato sul campo, in caso di emergenze e necessità sul territorio».