Pavia, lesioni e minacce alle ex: arrestato dalla Squadra Mobile

Gli agenti della Squadra Mobile di Pavia hanno arresto ieri I.K., 26 anni, cittadino ucraino, per i reati di lesioni personali aggravate e minacce nei confronti della ex-compagna. L'uomo già l'estate scorsa era stato oggetto di una serie di accertamenti per le condotte persecutorie messe in atto nei confronti della donna che gli erano valse un provvedimenti di ammonimento che aveva però ignorato. Proprio per questo a gennaio aveva rimediato una denuncia per stalking.

Ma nemmeno questo lo aveva fatto desistere ed il 22 febbraio per lui era scattate le manette per lesioni personali aggravate e minacce ai danni della donna e per queste condannato a 8 mesi di reclusione.

Proprio a seguito della condanna la Procura della Repubblica di Pavia ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione che è stato eseguito dagli agenti della Mobile, che hanno rintracciato il ventiseienne a casa dei genitori e, dopo avergli notificato il provvedimento, lo hanno condotto in carcere.