Vigevano, rifiuti abbandonati: in corso lo sgombero in corso Torino

E' in corso da questa mattina l'operazione di sgombero di un'area, situata tra corso Torino e via Ceresio sulla quale, nel corso degli anni, sono stati accumulati dei rifiuti. Si tratta della conclusione del contenzioso tra il consorzio Est Sesia, che utilizza quella strada per la sua attività e al quale il Tribunale ha dato ragione, e l'occupante.

Il Comune di Vigevano ha dato supporto alle operazioni con i tecnici dell'Ufficio Ambiente e con gli agenti della polizia locale. Al momento sulla superficie sono stati rinvenuti solo rifiuti ingombranti e non rifiuti speciali o pericolosi.

Nelle immagini di José Lattari l'intervento.