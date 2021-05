Cosparge di alcol la compagna incinta e poi le dà fuoco: 41enne arrestato per tentato omicidio

Era ubriaco e al termine di una discussione, scaturita per futili motivi, ha aggredito la compagna, una 41enne pavese al secondo mese di gravidanza. Prima l'ha cosparsa di alcol etilico, poi le ha dato fuoco. È successo nella notte alla frazione Giovenzano, nel comune di Vellezzo Bellini. L'uomo, un cittadino romeno di 41 anni, era ubriaco.

L'uomo, un cittadino romeno di 41 anni, è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri della Stazione di Bereguardo con l'accusa di tentato omicidio; ora si trova all'interno della casa circondariale di Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vittima ha riportato lesioni gravissime ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano; è ricoverata in prognosi riservata. Ha riportato ustioni su circa il 50% del corpo, non sarebbe in pericolo di vita.