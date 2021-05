Prenotazione vaccinazioni anti-Covid in Lombardia: ecco le prossime date

Dal 20 maggio verranno aperte le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid anche alla fascia dei cittadini dai 40 ai 49 anni. Dopo una settimana, cioè dal 27 maggio, potranno accedere alle prenotazioni anche i cittadini dai 30 ai 39 anni e, dal 2 giugno, anche per i 16-29enni. Ad annunciarlo oggi (venerdì) in conferenza stampa è stato il coordinatore della campagna vaccinale della Regione Guido Bertolaso.

«Con un’ipotesi di 120.000 vaccinazioni al giorno – ha spiegato Bertolaso – tutti i lombardi potranno ricevere la prima dose entro metà luglio. Aspettiamo ad aprire alle vaccinazioni per i 40-49enni perchè prima vogliamo vaccinare quelle categorie che ne hanno più diritto e che si sono già prenotate riempendo le nostre agende fino alla prima settimana di giugno. Noi avremmo aperto ai 40-49 solo nel caso in cui le agende di fine maggio e della prima settimana di giugno fossero state libere, non complete».