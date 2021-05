Vigevano, mascherine gratuite distribuite ai pendolari

Questa mattina (venerdì), sul piazzale davanti alla stazione, i volontari dell'associazione MiMoAl hanno distribuito gratuitamente 300 mascherine chirurgiche. «A dimostrazione del gradimento da parte dei pendolari, soprattutto lavoratori e studenti, in poco più di un'ora è stata esaurita la disponibilità – fanno sapere dall'associazione – L'iniziativa fa parte di una serie di progetti sul tema ferrovia presentati e gestiti da MiMoAl e sostenuti dalla Fondazione Piacenza e Vigevano, tra cui rientrano il concorso di disegni per le scuole primarie svoltosi lo scorso mese di aprile e incontri online con scrittori ed esperti sul tema del trasporto ferroviario in programmazione nelle prossime settimane». Domani (sabato), alle ore 12 sul profilo Facebook dell'associazione, è in programma il primo incontro con un'autrice esperta di viaggi.