La Elachem si ferma in casa: gara-1 di semifinale a San Miniato (59-80)

La Elachem Vigevano cede in casa alla Blukart San Miniato (59-80) nella prima sfida dei quarti di finale del campionato di serie B. Ed è uno stop pesante ben oltre quello che si è visto in campo. I ducali nel quarto periodo sono infatti riusciti a risalire addirittura ad un solo punto di svantaggio, salvo poi andare incontro al bombardamento dei toscani che hanno scavato il divario con un eloquente 13-26 di frazione.

E dire che i gialloblù erano partiti bene (17-10 al 10’) reggendo bene l’impatto con i toscani, capaci di giocare un basket aggressivo in difesa e molto spregiudicato in attacco che è poi valso il 33-38 del riposo lungo con un 16-28 di frazione. E proprio la differenza di intensità ha consentito agli ospiti (Tozzi 20) di respingere l’ultimo assalto ducale e di portare a casa il match. Vigevano era arrivata sino al 57-58 con poco meno di 6 ‘ da giocare: lì però si è fermata incassando un 2-22 di parziale che ha chiuso il discorso

«Sino a quel punto era stata una gara dura e con indicazioni importanti – commenta coach Paolo Piazza - poi c’è stato un blackout totale che ha portato al parzialone finale. Ci sono tanti meriti di San Miniato: non concedono nulla di facile e aggrediscono sempre. Ed è così che in 30” passi dal potenziale +2 al -8. Hanno segnato canestri importanti, insomma è stata una gara che abbiamo perso con merito. Adesso però li abbiamo visti all’opera – aggiunge – e sappiamo su cosa lavorare». Gra-2 è in programma martedì sera alle 20 ancora al "Basletta".

Elachem Vigevano: Mazzucchelli 11, Passerini 9, Rossi 6, Tassone 8, Giorgi 2, Cucchiaro, Bugatti 11, Borsato 7, Rosa, Bevilacqua 5. All. Piazza.

Blukart San Miniato: Quartuccio 3, Carpanzano 8, Tozzi 20, Caversazio 7, Lorenzetti 6, Benites 8, Santini 9, Capozio 2, Neri 13, Regoli 4, Ciano; n.e. Ermelani.All. Barsotti.

Parziali: 17-10; 33-38; 46-54.

Tiri liberi: Vigevano 10/13, San Miniato 19/24.