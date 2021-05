Cilavegna, scontro tra due auto in viale Artigianato

Il sinistro stradale si è verificato pochi minuti dopo le 15 di oggi (sabato) in viale Artigianato, a Cilavegna. Le due auto, una Fiat Panda e una Kia station wagon, si sono scontrate all’altezza del semaforo all’incrocio con via dei Mille. Fortunatamente, nessuna delle cinque persone rimaste coinvolte – tra le quali una bambina di 2 anni – ha riportato gravi conseguenze; i feriti sono stati trasportati in codice verde all’ospedale civile di Vigevano. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Vigevano e della Croce Azzurra di Robbio e un’automedica del 118. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.