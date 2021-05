Vigevano: libri donati in memoria di Tina Bertoni

«Occorre avvicinare i bambini al teatro in tenera età, per crescere persone consapevoli, ironiche, più ricche dentro, per gettare il seme dell’amore per il teatro» Era questa la convinzione di Tina Bertoni, scomparsa lo scorso 15 maggio, ex responsabile del teatro Cagnoni di Vigevano. L’associazione Amici del Teatro Cagnoni ha deciso di ricordarla organizzando una raccolta fondi per l’acquisto di libri sul teatro dedicati ai bambini, libri che questa mattina (sabato) sono stati consegnati, alla presenza dell'assessore Andrea Sala, alla biblioteca dei ragazzi “G. Cordone”.