Covid, in Lombardia 796 nuovi casi e 18 morti

A fronte di 32385 tamponi eseguiti, sono 796 i nuovi positivi al Covid accertati in Lombardia nell’ultimo giorno, una percentuale che corrisponde al 2,4 (ieri 2,3%); 45 i casi rilevati in provincia di Pavia. Continuano a diminuire i ricoveri: sono 382 i pazienti in terapia intensiva (-8) e 2053 (-106) quelli negli altri reparti. In Regione sono stati 18 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore, dall’inizio della pandemia 33347.