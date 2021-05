In Lombardia 675 nuovi casi, tasso di positività al 3,2%

Sono 675 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia (di cui 7 in provincia di Pavia), a fronte di 20822 tamponi processati; il tasso di positività è salito al 3,2% (ieri 2,4%). Continua a diminuire il numero delle persone ricoverate: sono attualmente 371 i pazienti Covid in terapia intensiva (-11) e 2028 (-25) quelli negli altri reparti. I decessi per coronavirus nell'ultimo giorno sono stati 13 in Regione, dall'inizio della pandemia 33360.



I nuovi casi per provincia:

Milano: 158 di cui 64 a Milano città

Bergamo: 86

Brescia: 36

Como: 73

Cremona: 11

Lecco: 7

Lodi: 2

Mantova: 23

Monza e Brianza: 55

Pavia: 7

Sondrio: 14

Varese: 186