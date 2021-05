Parona, infortunio sul lavoro: ferito operaio di 47 anni

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio sul lavoro che si è verificato questa mattina (lunedì), intorno alle 6,30, in una ditta di strada Marziana, a Parona. L'operaio, un uomo di 47 anni di Mortara, sarebbe stato al lavoro su una pala eolica quando è improvvisamente caduto su un pezzo di ferro. Una botta violenta, che avrebbe interessato soprattutto la zona dello sterno.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara, che ha trasferito il 47enne in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sull'episodio effettueranno le verifiche di rito i carabinieri della Compagnia di Vigevano e gli ispettori del lavoro di Ats Pavia.