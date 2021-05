Sale su un'auto urlando: «Questo è il centro del mondo»

A petto nudo, si è arrampicato sul tettuccio di una Fiat 500, che si trova in esposizione posizionata al centro di una rotonda sulla strada provinciale 41, a Erba (Como), gridando «questo è il centro del mondo». L'episodio, avvenuto questa mattina (lunedì), ha per protagonista un uomo di 45 anni residente a Vigevano.

Il suo comportamento non è di certo passato inosservato; sul posto sono intervenuti in breve tempo gli agenti della polizia locale di Erba, che hanno fatto scendere l'uomo dal veicolo. Al momento non sono noti i provvedimenti presi nei suoi confronti, né le ragioni di un simile comportamento.