Test salivari molecolari a scuola: sperimentazione all'Ic di San Martino Siccomario

L'utilizzo di test salivari molecolari a scuola sta per partire anche in provincia di Pavia, dove la Regione vuole avviare, in collaborazione con Ats, un percorso di screening di asintomatici, con sorveglianza e monitoraggio a campione.

Per la sperimentazione sul territorio, Ats Pavia ha selezionato alunni nelle fasce di età 3-14 anni dell’istituto comprensivo San Martino Siccomario. «I soggetti aderenti, previo consenso della famiglia – fanno sapere da Ats – saranno sottoposti al test salivare, ripetuto a 14 giorni di distanza, per verificare la fattibilità della procedura e la sostenibilità dell’utilizzo su larga scala nelle scuole del territorio a partire da settembre 2021. Il test molecolare su saliva, infatti, si è dimostrato essere meno fastidioso per bambini e adolescenti rispetto al tampone naso-faringeo, grazie alla non invasività della metodica e alla semplicità della raccolta del campione. I test verranno somministrati dagli operatori sanitari della Cooperativa Sociale onlus Con Voi, selezionati dall’istituto comprensivo, e verranno analizzati dal laboratorio della Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Mondino».

In caso di test positivo, Ats Pavia comunicherà la misura di isolamento fiduciario ai familiari, informando la scuola e avviando anche la procedura di contact-tracing.