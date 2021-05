Elachem, niente da fare anche in gara-2: passa San Miniato (69-77)

Niente da fare. La Elachem Vigevano cede per la seconda volta in quattro giorni a San Miniato (69-77) e mette pericolosamente in bilico la serie che da venerdì sera si sposta in terra di Toscana. I ducali devono fare i conti con una serata da 34% al tiro che rende tutto ancora più difficile contro una squadra che non “incastra” bene con quella gialloblù. E se rispetto alla gara di sabato la squadra di coach Paolo Piazza ha compiuto degli evidenti progressi ed è riuscita a contenere bene Tozzi che allora aveva dato grosso fastidio, tenuto a soli 5 punti, sono state le prove di Lorenzetti (25 punti e 8 rimbalzi) e Neri in uscita dalla panchina (21 punti e 9 rimbalzi) a pesare sullo scenario.

E dire che nella prima parte di gara Vigevano ha saputo restare sulla stessa lunghezza d’onda degli avversari (14-13 al 10’ e poi ancora 35-37 al riposo lungo). Tutto però è cambiato nella ripresa quando San Miniato ha provato a dare una prima spallata che Vigevano ha contenuto. Poi in apertura di quarto periodo il parziale di 1-13 che ha spezzato le gambe ai ducali. «Siamo andati decisamente meglio rispetto alla prima sfida – commenta coach Paolo Piazza – cambiando qualcosa che, almeno per tre quarti, ha funzionato. Poi nel quarto periodo abbiamo incassato il break che ha deciso la partita. Loro sono stati a bravi a trovare protagonisti differenti ma sono dell’idea che possiamo provare a minare le loro certezze in gara-3 e cambiare il corso della serie. La nostra forza nella stagione regolare è stata la rotazione a nove uomini – conclude il coach ducale – adesso facciamo più fatica, qualcuno è forse meno pronto, e se arriviamo stanchi al quarto periodo è tutto più complicato».

Critico nel dopo-partita il vice-presidente Marino Spaccasassi sulla decisione del Governo di riaprire gli impianti al chiuso dal 1° giugno solo alla serie A. «Una vera ingiustizia – ha detto – per chi continua a fare attività pur senza aver ricevuto alcun aiuto dallo Stato e nonostante questo continua ancora a fare attività».

Elachem Vigevano: Mazzucchelli 1, Passerini 10, Rossi 10, Tassone 20, Giorgi 5, Cucchiaro, Bugatti 11, Borsato 5, Bevilacqua 7; n.e. Rosa.. All. Piazza.

Blukart San Miniato: Quartuccio 2, Carpanzano 6, Tozzi 5, Caversazio 4, Lorenzetti 25, Benites 2, Santini 10, Capozio 2, Neri 21, Regoli, Ciano; n.e. Ermelani. All. Barsotti.

Parziali: 14-13; 35-37; 55-55.

Tiri liberi: Vigevano 17/23, San Miniato 16/24.