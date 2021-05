Covid-19: il tasso di positività è all'1,9%

Sono 5.506, a fronte di 287.256 tamponi effettuati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,9%. I decessi sono stati 149 (erano stati 201 ieri) per un totale di 124.646 vittime dell'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 13.929 mentre negli ospedali i ricoveri ordinari sono 11.018 (-521) e quelli in terapia intensiva sono 1.643 (-46).

In Lombardia i nuovi positivi sono 936 a fronte di 49.001 nuovi tamponi effettuati; il tasso di positività è all'1,9%. I decessi sono stati 25 per un totale di 33.416 dall'inizio della pandemia, mentre guariti e dimessi sono oggi 1.482. Negli ospedali calano i ricoveri: quelli ordinari sono 1.920 (-72) e quelli in terapia intensiva 337 (-16). Quella di Milano è la provincia con l'incremento maggiore di casi (+230) seguita da quella di Varese (+158) e da quella di Brescia (+104). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 41.

Al rilievo di questa mattina a ricevere la prima dose di vaccino sono state 19.333.636 persone (il 32,42% della popolazione) mentre la seconda è stata somministrata a 9.049.348 persone (il 15,17% della popolazione) di cui 280.760 (lo 0,47%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 1.440.557.