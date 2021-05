Tutor non segnalato, multe annullate

C’è chi ha ricevuto 60 verbali, per oltre 10 mila euro, anche per superamenti del limite (appena abbassato da 90 a 70) di un solo chilometro all’ora in piena notte.

Motivo degli annullamenti: la segnaletica è inadeguata e ambigua, si limita a riportare «Controllo elettronico della velocità» senza specificare che non viene rilevata la velocità istantanea ma la media tra due punti distanti più di un chilometro.