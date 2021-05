Vaccini, Ciocca (Lega): con 5 milioni dosi Lombardia modello per Ue

«La Lombardia ha raggiuto 5 milioni di somministrazioni di vaccino diventando un esempio per tutta Europa – è l'intervento dell'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca, che sottolinea come l'avanzare della campagna vaccini in Lombardia che ha contribuito ad abbattere i numeri dei contagi e ridimensionare la portata della pandemia – Il modello lombardo va adottato anche a Bruxelles ed esportato. Un pensiero e un grazie a tutto il personale sanitario, sempre in prima linea da quando sono iniziati i contagi. È importante che tutti i cittadini continuino ad attenersi in maniera scrupolosa alle regole per non vanificare quanto è stato fatto fino ad oggi».