Vigevano, aggressione in carcere: tre agenti finiscono al pronto soccorso

Hanno dovuto ricorrere alla cure del personale del pronto soccorso i tre agenti della polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto, che in passato si era già reso protagonista per altri episodi di violenza. I tre feriti hanno riportato delle prognosi che vanno da 15 a 21 giorni. A segnare l’episodio, avvenuto nelle scorse ore all’interno della casa di reclusione di Vigevano, è il Sindacato di Polizia Penitenziaria (S.P.P.).

Il segretario generale di S.P.P., Aldo Di Giacomo afferma: «Ciò che sta accedendo nelle carceri del nostro Paese è inaccettabile, che le politiche gestionali volute dai vertici dell’amministrazione negli ultimi anni sono state fallimentari. Ciò che più ci indigna è la testarda volontà ideologica di portare avanti scelte che si sono mostrate fallimentari e dannose per il sistema penitenziario, che hanno permesso di far diventare dei servitori dello Stato, i poliziotti penitenziari, carne da macello ed ultimo baluardo di legalità all’interno delle carceri, sempre più isolati ed abbandonati ad un triste destino – continua Di Giacomo – Situazioni come quella accaduta a Vigevano sono davvero inaccettabili. Ai colleghi vittime della vile aggressione e alle loro famiglie, va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, ricordando che all’indignazione da molti manifestata devono seguire però dei fatti concreti, fatti che noi continueremo a porre in atto mediante le nostre continue manifestazioni di protesta e denuncia, al fine di indurre il mondo politico e i vertici dell’amministrazione ad un radicale cambio di tendenza in materia di gestione del sistema penitenziario, che deve porre al centro degli interessi non solo i detenuti, ma soprattutto chi il sistema lo sorregge: la polizia penitenziaria».