Covid-19: in Lombardia 847 positivi, tasso all'1,8%

Sono 847, a fronte di 40.058 tamponi effettuati (27.489 molecolari e 17.569 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,8%. I decessi sono stati 11 per un totale di 33.449 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 998 mentre scendono ancora i ricoverati: quelli ordinari sono 1.662 (-93) e quelli in terapia intensiva 308 (-8). La provincia di Milano resta quella con il maggior incrementi di casi (+241), seguita da quella di Varese (+118) e da quella di Brescia (+93). In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 41.

In tutta Italia i nuovi positivi sono 5.218 con il tasso all'1,9%. I decessi sono stati 218 contro i 164 di ieri mentre guariti e dimessi sono 12.695. In ospedale restano 9.925 degenti ordinari (-458) e 1.469 (-75) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 20.026.277 persone (il 33,58% della popolazione) e la seconda dose 9.629.451 persone (il 16,15% della popolazione) delle quali 322.580 (0,54%) con somministrazione monodose. In Lombardia i vaccinati sono 1. 579.831.